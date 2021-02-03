Блокування каналів Медведчука: що стало основною мотивацією для рішення РНБО

Блокування телерупорів кремлівської «п‘ятої колони» в Україні – єдиний реальний крок, що зміцнює національну безпеку, який зробила команда Зеленського за два роки

Я завжди підтримував жорсткі дії у протистоянні інформаційній агресії РФ, яка є надважливою складовою гібридної війни, що ведеться проти нашої країни. Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій.

Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука було ініційоване в кінці 2018 року депутатами фракції «Народний Фронт», «Блок Петра Порошенка» та «Самопоміч». Це було правильне рішення, яке мало на меті забезпечити безпеку країни. Складність його реалізації полягала, перш за все, у правовій площині. Справа в тому, що санкційний інструментарій за законом використовується проти іноземних юридичний і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок – участь в терористичній діяльності, включаючи її фінансування.

Був і другий проблемний аспект – почались президентські вибори і Порошенка почали звинувачувати в бажанні знищити засоби масової інформації, що належали його політичним опонентам. Для того, щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, Службі безпеки України було доручено зібрати докази щодо участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Це мало бути реалізованим у конкретних кримінальних справах, що стало б підставою для застосування санкцій.

Виконати цю задачу планувалося одразу після президентських виборів. Але перемога на тих виборах Володимира Зеленського відтермінувала реалізацію цього рішення на два роки.

Сподіваюся, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був, усе ж таки, захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів провладної партії і їх електоральний перетин з ОПЗЖ.

Джерело: блог Олександра Турчинова

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