Кулеба про ув’язнення Навального: Росію треба змусити поважати права людини

За словами глави Міністерства закордонних справ України Кулеби, Росія не хоче поважати права і свободи людей

Україна назвала «новим рекордом свавілля» отруєння, а потім увʼязнення російського опозиційного політика Олексія Навального.

Відповідний допис зробив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Росія не хоче сама поважати права людини та свободи, а отже її треба змусити – це задача міжнародної спільноти.

Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий «рекорд» свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини та свободи. Значить Росію потрібно змусити їх поважати. Це задача міжн. співтовариства. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2021

Як відомо, США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального.

2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.

Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.

Протестувальники кричали: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною».

Загальне число затриманих у РФ на акціях на підтримку опозиціонера Навального перевищило тисячу осіб.

Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.