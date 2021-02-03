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    Політика

    Кулеба про ув’язнення Навального: Росію треба змусити поважати права людини

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Кулеба про ув’язнення Навального: Росію треба змусити поважати права людини
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    За словами глави Міністерства закордонних справ України Кулеби, Росія не хоче поважати права і свободи людей

    Україна назвала «новим рекордом свавілля» отруєння, а потім увʼязнення російського опозиційного політика Олексія Навального.

    Відповідний допис зробив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Він наголосив, що Росія не хоче сама поважати права людини та свободи, а отже її треба змусити – це задача міжнародної спільноти.

    Як відомо, США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального.

    2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.

    Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.

    Протестувальники кричали: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною».

    Загальне число затриманих у РФ на акціях на підтримку опозиціонера Навального перевищило тисячу осіб.

    Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

    Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального

    Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.

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    Теги: Росія міністр отруєння політика Україна Олексій Навальний права людини Дмитро Кулеба
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