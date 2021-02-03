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    «Странное решение». У «Слузі народу» знайшовся ще один критик президента

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    Разумков&nbsp;не підтримав закриття каналів Медведчука - «Странное решение». У «Слузі народу» знайшовся ще один критик президента
    Разумков не підтримав закриття каналів Медведчука
    Фото з відкритих джерел

    Гетманцев вважає, що «112 Україна», NewsOne, ZIK зараз стануть дуже популярними

    Рішення Ради національної безпеки й оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone, є дивним. Таку думку висловив голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook.

    «Знаю точно, єдиний на 100 % прогнозований результат будь-якого закриття ЗМІ – зростання його популярності. Дивне рішення РНБО, яке потребує пояснень», – написав він.

    Водночас Гетманцев пригадав, як свого часу йому «пощастило» захищати опозиційний телеканал ТВі від спроб його закрити з боку влади Януковича. «За кілька місяців телеканал став із нікому невідомим головним інформаційним каналом країни», – додав він.

    Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков не підтримав закриття каналів Медведчука, бо Служба безпеки України не обґрунтувала необхідність санкцій. Також на той момент, 2 лютого, у нього не було інформації від голови СБУ Івана Баканова.

    У середу, 3 лютого, голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією

    Президент України Володимир Зеленський вдячний членам Ради національної безпеки й оборони за відповідальну та швидку реакцію.Він назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK боротьбою за правду. 

    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ телебачення партія Слуга народу
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