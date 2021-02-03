«Кращий стендап дня». В мережі висміяли виступ соратників Медведчука на захист своїх каналів

Віктор Медведчук також вийшов до трибуни Ради, але виступити доручив Рабіновичу

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович назвав рішення щодо санкцій проти телеканалів, які пов’язують із Медведчуком, проявом фашизму. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

«Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського. Він познущався над виборцями й над країною. Фашизм у нашій країні отримав свій колір – зелений», – cказав Рабінович.

Біля скандального нардепа поруч стояли інші депутати з ОПЗЖ, зокрема сам Віктор Медведчук.

Депутат також анонсував «надзвичайний з’їзд партії», який визначить їхні «подальші кроки». Після емоційного виступу Рабінович російською мовою почав наспівувати в мікрофон: «Вставай страна огромная». Медведчук цієї миті гучно засміявся.

Зазначимо, цей виступ соратника Медведчука вже висміяли в соціальних мережах. «Поки це найкращий стендап дня. Реально смішно. І ось кінець «Вставай страна огромная» просто довів мене до сліз», – написав ексдепутат Борислав Береза на своїй сторінці в мережі Facebook.

У президента України Володимира Зеленського заявили, що блокування телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.

Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів.