Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження

Углава заявив, що обіймає посаду першого заступника директора НАБУ з 2015 року і весь час наполегливо працював для розбудови правоохоронного органу та успішної антикорупційної діяльності

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава пройшов детектор брехні і запевняє, що до зливів інформації про хід слідства у кримінальних справах НАБУ не причетний. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.

«Ініціював та пройшов поліграф. Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо «зливів інформації» стали відомі публічно. Висновок. До зливів не причетний», –йдеться у його дописі.

Углава заявив, що обіймає посаду першого заступника директора НАБУ з 2015 року і весь час наполегливо працював для розбудови сучасного і незалежного правоохоронного органу та успішної антикорупційної діяльності.

«Саме через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу», – вважає він.

Углава зазначив, що відсторонився від виконання обов’язків самостійно одразу після того, як з’явилися закиди про його причетність до зливу, а також сприяв проведенню розслідування, у звʼязку з чим надав необхідні покази.

«Поліграф для підтвердження правдивості моїх показів та моєї позиції проходив також з власної ініціативи, оскільки задекларована мною вимога щодо його необхідності не була почута та врахована. Необґрунтована медійна атака щодо мене продовжується і зараз. Зважаючи на це, можу зробити лише один висновок - всі ці дії мають на меті знищити мою репутацію», – заявив Углава.

Він також оприлюднив висновок дослідження.

Висновок за результатами досліджень із використанням поліграфа. Досліджувана особа – Гізо Углава фото: Гізо Углава, Facebook

фото: Гізо Углава, Facebook

фото: Гізо Углава, Facebook

фото: Гізо Углава, Facebook

У травні директор НАБУ усунув від виконання обов’язків свого першого заступника Гізо Углаву. У бюро повідомили, що таке рішення ухвалили через розслідування про злив даних.

За даними ЗМІ, злив відбувався консультанту Офісу Президента Юрію Голику. Зокрема, у вилученому в Голика телефоні детективи НАБУ нібито знайшли підтвердження того, що він одержував детальну інформацію про перебіг розслідування через бізнесмена Георгія Біркадзе.

Наразі детективи ідентифікують тих, хто міг бути причетним до зливу інформації.