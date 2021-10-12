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    Підміна тексту закону про олігархів в Раді – це кримінальний злочин, – ексгенпрокурор

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    23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів - Підміна тексту закону про олігархів в Раді – це кримінальний злочин, – ексгенпрокурор
    23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів

    «Cпроби підробки документів містять ознаки шахрайства із внесенням завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи», – Піскун

    Спроби підміни проголосованого тексту законопроєкту про олігархів у стінах Верховної ради мають стати об’єктом кримінального розслідування.

    Про це заявив ексгенпрокурор Святослав Піскун.

    «Якщо такі випадки були, вони повинні бути предметом спеціального кримінального переслідування. Тому що це неможливо – вносити в офіційні документи вищого органу влади в державі завідомо неправдиві відомості про те, що те не голосувалося, якщо воно голосувалося», – заявив ексгенпрокурор в ефірі телеканалу «Україна24».

    Він додав, що спроби підробки документів містять всі ознаки шахрайства із внесенням завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

    За словами Піскуна, це безпрецедентний випадок фальсифікації тексту законопроєкту після його розгляду в сесійному залі.

    «Попередьте ваших колег (народних депутатів – прим.), що вони, не розуміючи цього, наражаються на майбутнє переслідування у кримінальному плані. Я двічі був депутатом народним, двох скликань. Такого за моєї практики не було», – додав Піскун.

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

    У ході голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5 про орган, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

    11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

    Теги: Верховна Рада РНБО НАЗК Ярослав Железняк
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    Підміна тексту закону про олігархів в Раді – це кримінальний злочин, – ексгенпрокурор