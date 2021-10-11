Нардеп стверджує, що комітет Ради з нацбезпеки підробив текст закону про олігархів

«Якимось «дивним» чином у Комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування», – повідомив Железняк

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив проголосований текст законопроєкту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера фракції «Голос» Ярослава Залізняка.

«За моєю інформацією профільний Комітет уже передав на підпис закон № 5599 про олігархів. Якимось «дивним» чином в самому Комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому», – повідомив нардеп.

За словами Железняка, текст законопроєкту відповідно до чинного закону та рекомендацій Конституційного суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.

«Але якщо текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру», – додав Железняк.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроєкт був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.

Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.