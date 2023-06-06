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Підрив Каховської ГЕС. Данілов повідомив результат засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua

«Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії»

Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов після засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке президент зібрав через підрив Каховської ГЕС. 

«Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез», – йдеться в повідомленні.

Данілов наголосив, що Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських «фігових листків» і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. Тепер у передчутті неминучості зникнення Росії і Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.

«Коротко про результати засідання Ставки – ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав», – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Каховська ГЕС війна окупанти

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