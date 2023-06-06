Чи вплине підрив Каховської ГЕС на водопостачання Києва? Відповідь КМДА

Водопостачання в Києві залишається стабільним

Підрив дамби Каховської ГЕС і спуск води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі.

«Фахівці «Київводоканалу» працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів», – наголосили в КМДА.

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Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Пре'мєр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня України. Під загрозою затоплення вже 80 населених пунктів.