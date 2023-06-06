Що відомо про Каховську ГЕС, яке вона мала значення й які наслідки підриву можливі

Затопленню заселених територій, зокрема Херсона, перешкоджатимуть плавні

У ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, яка відіграє неабияке значення у системі водопостачання України. «Главком» зібрав інформацію про гідроелектростанцію та можливі наслідки її підриву.

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Де розташована Каховська ГЕС

Каховська ГЕС імені П. С. Непорожнього є останньою (нижньою) сходинкою Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована на півдні України в 5 км від міста Нова Каховка Херсонської області.

У своїй роботі Каховська ГЕС забезпечує:

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річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією,

зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України й Криму,

навігацію від Херсона до Запоріжжя.

Через гідровузол проходять стратегічні автомобільний і залізничний мостові переходи.

Як окупанти захопили Каховську ГЕС

У перші дні повномасштабної російської збройної агресії в лютому минулого року російські окупанти захопили Північнокримський канал та Каховську ГЕС. Власне, туди російські війська дістались за кілька годин 24 лютого 2022-го, хоча напередодні були повідомлення про те, що СБУ посилило захист ГЕС.

Росіяни вважають ГЕС своїм «стратегічним об'єктом», адже саме звідки й завдяки ГЕС може відбуватись подача води до Криму. Відтак, Північнокримський канал та Каховська гідроелектростанція опинились під окупацією росіян ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Бойовики країни-агресора заїхали великою кількістю військової техніки на територію підприємства та вивісили свої триколори.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Раніше повідомлялося, що разі пошкоджень або навіть повної руйнації греблі Каховської ГЕС наслідки не будуть критичними для життя людей. Затопленню ж заселених територій, зокрема Херсона, перешкоджатимуть плавні.

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Для Херсона підняття рівня води можливе в районі 5 м, але протягом 20-40 год вода спадатиме в Чорне море.

Через підрив окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині існує загроза затоплення у 80 населених пунктах. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня.

Крім того, Каховське водосховище надзвичайно важливе для економічного комплексу півдня України, яке вирішує цілу низку завдань. Зокрема, йдеться про першочергову мету водосховища – зрошення півдня України.

Якщо не працюватимуть зрошувальні системи – постраждає сільськогосподарська сфера. Заповнити водосховище знову можна буде лише навесні, коли буде приплив води.

Інше питання – питне водопостачання. Усі населені пункти, розташовані на берегах водосховища, прив'язані до цього рівня. Якщо рівень знизиться хоча б на метр, то питні водозабори не працюватимуть і населення не отримуватиме питну воду.

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До рівня води у Каховському водосховищі прив'язаний і Північнокримський канал. Якщо туди не надходитиме вода, то ані південь Херсонщини, ані анексований Росією Крим не отримають води.

Окреме питання – Запорізька атомна станція. Її охолоджують водою Каховського водосховища. Якщо рівень води знизиться і її бракуватиме в ставках-охолоджувачах, то це ставить питання безпеки АЕС і загрози ядерних аварій.

Також є багато екологічних питань, пов'язаних з якістю води й негативними наслідками для річок.

Нагадаємо, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Як відомо, Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає.

Також місцева влада заявила, що місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

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Зауважимо, вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, тож підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).