Евакуація через підрив ГЕС. Рятувальники не можуть дістатися деяких населених пунктів

Станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи

Рятувальники не можуть добратися до деяких населених пунктів на правому березі Херсонщини для евакуації людей через те, що дороги внаслідок вибуху Каховської ГЕС сильно розмило. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Завдання ДСНС та поліції – максимально евакуювати людей, врятувати від наслідків чергового теракту імперії зла. Вода прибуває. Ситуація ускладнюються тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них – тимчасово окуповані ворогом.

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Станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.