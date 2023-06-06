Каховська ГЕС майже повністю пішла під воду (відео)

Каховська ГЕС у перші години після підриву

Офіційного підтвердження цій інформації поки немає

Через підтрив, здійснений російськими нелюдами, Каховська гідроелектростанція майже повністю пішла під воду. Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

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Офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.