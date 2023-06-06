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Підрив ГЕС. Влада Кривого Рогу терміново звернулась до жителів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив ГЕС. Влада Кривого Рогу терміново звернулась до жителів
У ніч на 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС
фото з соцмереж

Вода в Кривому Розі буде, проте влада запроваджує обмеження

У зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація у Кривому Розі на Дніпропетровщині дуже складна, але контрольована. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«У Кривому Розі на 30% міста вода подається від Карачунів – тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище «Південне». Ми розуміли ризики відсутності каховської води ще рік тому і вже реалізували великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в цих умовах, що зараз нам дає деяку фору за часом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже проведено екстрену нараду з усіма причетними, проведено оцінку ситуації та введено План, що включає технічні та організаційні заходи. Технічні заходи, що включають прокладання труб, створення нових водозаборів, нових насосних станцій.

«Головне – вода буде. Але зараз наше завдання – на 30% знизити споживання у тих районах, які отирмують воду від Каховки», – додав Вілкул.

Зокрема необхідно:

  • максимально необхідно зменшити споживання води промисловістю. Під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Прошу виявити свідомість, інакше відключатимемо примусово;
  • для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання;
  • повністю заборонено полив зі шлангів;
  • у селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08:00 ранку до 12:00 дня.

Якщо цих заходів буде недостатньо – вводитимуться додаткові обмеження.

«Криворіжці припиніть паніку. Я ж написав – вода буде. Забір води в останні п'ять годин збільшився у два рази – всі набирають ванни та інші ємкості. Не витримує автоматика насосів, постійно вибиває. Через це частина насосів не працює», – додав мер.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Дніпропетровщина Кривий Ріг Каховська ГЕС окупанти

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