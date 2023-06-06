Підрив Каховської ГЕС: реакція МАГАТЕ

У МАГАТЕ вважають, що прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить прямих ризиків для безпеки Запорізької АЕС через руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Так організація у своєму Twitter прокоментувала підрив та неконтрольоване скидання води з Каховської ГЕС.

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«МАГАТЕ поінформовано про повідомлення щодо пошкодження Каховської греблі. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією, прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 6 червня, російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується», – йшлось у повідомленні. На Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Нагадаємо, Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Про це повідомляє Укргідроенерго. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

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