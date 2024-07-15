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Після скандалу із хабарем нардепа Задорожнього виключено з партії «Слуга народу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Після скандалу із хабарем нардепа Задорожнього виключено з партії «Слуга народу»
НАБУ і САП заявили, що викрили нардепа від «Слуги народу» на відкаті у 3,4 млн грн
фото: Уніан

15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу»

Сьогодні, 15 липня, на засіданні партія «Слуга народу» виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього. Напередодні його було затримано за хабарництво. Про це повідомляє пресслужба партії. 

Як зазначили у партії, сьогодні, 15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу».

«15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу», на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього. Правоохоронні органи оголосили йому підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання. Народного депутата Миколу Задорожнього підорюють у проханні надати хабар за неперешкоджання у проведенні ремонту водогону. 

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації за 2020 рік народного депутата України фракції «Слуга народу» Миколи Задорожнього порушень на пів мільйона гривень.

Теги: хабар партія Слуга народу

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