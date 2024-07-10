Збирали «данину» з регіональних митниць: правоохоронці проводять обшуки в топ-посадовців

Затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника, а також заступника начальника Вінницької митниці

Тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі – топ-посадовці збирали «данину» з регіональних митниць. Очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці затримали на передачі хабаря. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними слідства, ці посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць. Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за нестворення штучних перешкод в їхній діяльності та прикриття допущених працівниками порушень.

Під час розслідування, яке тривало понад рік, правоохоронці задокументували щонайменше вісім таких передач грошових коштів.

«Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладено завдання боротьби з корупцією на митниці, а його керівник фактично запустив масштабний корупційний механізм», – написав генпрокурор.

Затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника, а також заступника начальника Вінницької митниці. Усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї з регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нині тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів. Встановлюється інші особи, залучені до цих протиправних дій.

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Тривають обшуки в Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів фото: Офіс генпрокурора, СБУ

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького, що свідчать про незаконне збагачення на майже 29 млн гривень.

Крім того, детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника фінансового відділу однієї з територіальних громад на Білоцерківщині, який через неналежне виконання своїх службових обов'язків завдав понад 93 млн грн збитків державному бюджету.

До відома, Служба безпеки ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту, яке є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України.