Фракція «Слуга народу» відхрестилася від Тищенка

Юлія Палійчук: «Нагадую, що Микола Тищенко не є ані членом партії «Слуга Народу», ані членом нашої фракції у Верховній Раді України»

Фракція «Слуга народу» наголошує, що не підтримує жодних звʼязків з народним депутатом Миколою Тищенком і він несе особисту відповідальність за свої дії та висловлювання. Про це заявила речниця фракції Юлія Палійчук в Телеграмі.

«Нагадую, що Микола Тищенко не є ані членом партії «Слуга Народу», ані членом нашої фракції у Верховній Раді України. Рішення про його виключення було ухвалене 27 січня 2023 року, про що ми повідомляли офіційно. З того часу фракція не підтримує жодних звʼязків з Тищенком. З січня минулого року він є позафракційним і несе особисту відповідальність за свої дії та висловлювання», – заявила Палійчук.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».