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Чим загрожує Тищенку скандал у Дніпрі: що кажуть у «Слузі народу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чим загрожує Тищенку скандал у Дніпрі: що кажуть у «Слузі народу»
Серед охоронців Тищенка виявилися люди з ОПЗЖ
фото: скріншот

Для дострокового припинення повноважень будь-якого нардепа існує всього сім підстав

Після скандалу у Дніпрі, до якого причетний народний депутат Микола Тищенко та його охорона, політика навряд чи можуть виключити із лав партії «Слуга народу». Про це заявив представник «Слуги народу» Олександр Качура у коментарі NV.

Тищенко – мажоритарний депутат, тож складання мандату – це «питання його і його виборців». «Він це рішення може прийняти самостійно виключно в рамках чинного законодавства», – заявив Качура.

Також, за словами парламентаря,  для дострокового припинення повноважень будь-якого нардепа існує всього сім підстав:

  • складення повноважень за його особистою заявою;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  • визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  • припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
  • якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо
  • несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
  • невходження народного депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій),
  • до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політпартій) або виходу народного депутата із складу такої фракції;
  • його смерті.
     

Щодо самого скандалу з охоронцями Тищенка, то за словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, щонайменше один з охоронців одіозного нардепа від виявився пов’язаним із забороненою прокремлівською партією ОПЗЖ.

Чим загрожує Тищенку скандал у Дніпрі: що кажуть у «Слузі народу» фото 1

На підтвердження своїх слів він оприлюднив фото із Сергієм Савченком, якого вдалося ідентифікувати завдяки татуюванню на руці.

«За дивним збігом у де*іла Тищенка в охороні знайшлися люди з ОПЗЖ. Ті самі, хто раніше бігав з Кивою, займався рейдерством, нападав на людей і готувався до прийому рашки на нашій території. Деякі з цих деген*ратів змогли сховатися і тепер спливли вже у Колі у команді. Що багато що говорить про самого Колю», — зазначив Жорін.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова.

На  кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken , який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Також народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпры за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Дніпро партія Слуга народу Микола Тищенко

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