Справа Гринкевича направлена до суду

Повідомляється, що до суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який намагався дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, постане перед судом. Про це повідомляє Державне бюро розслідвань.

Повідомляється, що до суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Гроші призначались за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування.

Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні міри та завчасно «відкупитися» аби уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву.

Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою та одразу був затриманий працівниками Бюро.

Фігурант справи обвинувачується за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Бюро розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час постачання Міністерству оборони України речового майна неналежної якості на виконання договорів, укладених між підконтрольними їм суб’єктами господарської діяльності та МОУ, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах

За цим фактом триває досудове розслідування.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська висловився про «справу Гринкевичів», заявивши що така діяльність правоохоронних органів, за умов, коли навіть не зрозуміло, що вчинили Гринкевичі, призводить до відлякування бізнесу від співпраці з державою. У підсумку це виливатиметься в те, що кожні наступні державні закупівлі будуть обходитися платникам податків все дорожче. Про це він сказав в інтерв’ю в ефірі марафону «єдиних новин».