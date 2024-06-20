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Вимагав гроші за відстрочку від мобілізації: в Ужгороді затримано депутата міськради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вимагав гроші за відстрочку від мобілізації: в Ужгороді затримано депутата міськради
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали депутата на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди

Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міської ради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Він вимагав з військовозобов’язаних хабарі за відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами. За різні суми хабарів чиновник гарантував їм «пришвидшену» процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.

Правоохоронці затримали депутата на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції передало до правоохоронних органів матеріали щодо восьми працівників ТЦК. У них сукупно виявлено ознаки незаконного збагачення на 265 млн грн, необґрунтованих активів на 6 млн грн, та недостовірних даних у декларації на 7 млн грн. 

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Теги: корупція хабар Ужгород депутат

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