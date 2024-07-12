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СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва
Одному з головних податківців Києва загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна
фото: СБУ

Затриманий чиновник підозрюється в отриманні неправомірної вигоди від столичних підприємців

Виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва викрито на корупції. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Згідно з матеріалами справи, затриманий причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Зазначається, що фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на це чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації та передачі хабаря затриманий залучив знайомого.

Згідно з матеріалами справи, затриманий причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців
Згідно з матеріалами справи, затриманий причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців
фото: СБУ

СБУ задокументувала отримання першої частини хабаря й затримала посадовця разом із його посередником під час другого «траншу».

Обидвом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна
фото: СБУ

Слідчі дії тривають. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наприкінці липня в Україні розпочнеться гучний судовий процес: завдяки СБУ та Нацполу на лаві підсудних опинилася так звана «Коростишівська банда», яка роками тримала у страху всю Житомирську область.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн. 

Раніше правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі – топ-посадовці збирали «данину» з регіональних митниць. Очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці затримали на передачі хабаря.

Теги: СБУ Київ корупція в Україні хабар Державна податкова служба

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