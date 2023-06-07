Катастрофа на Каховській ГЕС: Уряд звернувся до міжнародних організацій

Денис Шмигаль: «Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини»

Кабінет міністрів України закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе евакуацію людей з затоплених окупованих територій Херсонщини. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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Очільник уряду повідомив, що звернувся до керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій щодо підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС.

Прем’єр наголосив, що внаслідок цього жахливого теракту затоплені десятки населених пунктів. Українська влада організувала евакуацію із контрольованої території Херсонщини.

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«Однак на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще. Сотні будинків буквально зникли під водою. Люди вимушені власними силами покидати домівки, а хто не здатний – опинився у пастці стихії. Міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини», – написав прем’єр-міністр, наголосивши, що люди, яких окупанти прирекли на смерть, мають бути врятовані.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів через підрив Каховської ГЕС. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.