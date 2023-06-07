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Уряд створив офіційний канал з оперативною інформацією про ситуацію на Херсонщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд створив офіційний канал з оперативною інформацією про ситуацію на Херсонщині
Штаб працює цілодобово та координує надання допомоги усім постраждалим
фото: Каховська ГЕС | штаб info

У Штабі можна отримати гуманітарну і психологічну підтримку

У звʼязку з підтопленням Херсонської області внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС Кабінет міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Штаб працює цілодобово та координує надання допомоги усім постраждалим. Також у Штабі можна отримати гуманітарну і психологічну підтримку, вирішити питання забезпечення водою та живленням.

Усю необхідну достовірну інформацію про ситуацію на Херсонщині, евакуаційні рейси, вказівки та повідомлення рятувальників, органів місцевої влади можна знайти у офіційному телеграм-каналі Штабу «Каховська ГЕС | штаб info» за посиланням: https://t.me/shtab_kakhovska_hes

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, вода стрімко прибуває до Миколаєва. На береговій лінії Корабельного району Миколаєва вода вийшла з берегів приблизно на 10 метрів. Прибережні будинки вже починає підтоплювати.

Теги: Каховська ГЕС населення уряд Херсонщина

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