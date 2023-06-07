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Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС
Окупанти вчинили екоцид: підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС
фото: bbc

У всіх виданнях на початку текстів, інколи в підзаголовках було підкреслено: «Наразі неможливо дізнатись, яка сторона зруйнувала дамбу»

У ніч на 6 червня російські терористи зруйнували частину дамби Каховської ГЕС, проте світові ЗМІ не назвали винуватця в підриві гідроелектростанції – видання у своїх матеріалах наголосили лише на можливих наслідках терористичного акту, проте обійшли стороною те, хто його влаштував.

Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 1
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 2
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 3
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 4
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 5

До слова, закордонні представництва отримали вказівку нічого не публікувати до завершення екстреного засідання РНБО, яке скликав президент. 

Британське агентство Reuters, яке не надто відзначається проукраїнською позицією у висвітленні російської війни проти України, спершу написало так: «Росія та Україна звинувачують одна одну у прориві дамби». Щоправда, після публічної критики міністра закордонних справ Дмитра Кулеби текст виправили.

Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 6

«Україна звинуватила Росію у підриві греблі зсередини, свідомо здійснюючи воєнний злочин. Представники російської сторони озвучили протилежну думку, звинувативши Україну. Інші вважають, що гребля вибухнула сама», – йдеться в матеріалі Reuters.

Попри це, «Україна стверджує» і «Росія стверджує» ідуть пліч-о-пліч у текстах новин про катастрофічний прорив дамби. Тобто закордонні медіа прирівнюють Росію та Україну, агресора й жертву, суб’єкта та об’єкта геноциду.

Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 7

У всіх медіа на початку текстів, інколи в підзаголовках, було підкреслено: «Наразі неможливо дізнатись, яка сторона зруйнувала дамбу». Проте інколи додавали контекст – Time зауважили: «Однак мотиви знищення дамби для росіян є очевидними, але для українців – ні. Затоплення в басейні Дніпра значно ускладнить просування українських військ на південь до Криму, звільнення якого Зеленський називав однією зі своїх основних цілей», The Guardian: «Знищення дамби створить додаткові проблеми для енергетики України – після того, як Росія цього року проводила атаки на ключові інфраструктурні об’єкти».

Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 8
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 9
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 10
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 11

Більш того, німецьке видання Bild прибрало з заголовка Росію на обкладинці. Таблоїд спершу опублікував новину під заголовком: «Росіяни підірвали величезну дамбу в Україні», однак згодом змінив його на: «В Україні підірвали величезну дамбу».

Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 12

В іншій замітці Bild використав таке формулювання: «Україна звинувачує російських окупантів у руйнуванні дамби. Російський агресор покладає провину на Київ».

Не згадали провину держави-агресора в підриві дамби і в New York Times. «Важлива дамба зруйнована на лінії фронту на півдні України» – йдеться у заголовку, а підзаголовок пояснює, що Росію в терористичному акті звинуватив український президент Володимир Зеленський.

Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 13

Схоже формулювання використали журналісти й інших американських ЗМІ: газети The Washington Post, а також телеканалу CNN.

Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 14
Росія не винна? Як світові медіа висвітлювали катастрофу на Каховській ГЕС фото 15

Україна і Росія звинувачують одна одну в підриві Каховської ГЕС – теза, яку поширюють провідні французькі видання. Зокрема, «Ліберасьйон» та «Фігаро».

Нагадаємо, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

До слова, Зеленський передбачив дії окупантів ще восени минулого року й спрогнозував невеселий сценарій для Криму, який може залишитися без води на 10-15 років, а то й назавжди: що означає підрив Каховської ГЕС.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).

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Теги: ЗМІ Херсонщина Каховська ГЕС

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