Голова МАГАТЕ незабаром відвідає Запорізьку АЕС: деталі

Голова МАГАТЕ запевнив, що води, яка перекачується на станцію основним маршрутом, має вистачити на кілька днів

Рафаель Гроссі зазначив, що безпосередньої загрози безпеці ЗАЕС зараз немає

Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі заздалегідь планував поїздку на захоплену російськими військами Запорізьку АЕС. Скасовувати поїздку не буде. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

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«Моя поїздка на ЗАЕС була запланована на наступний тиждень і зараз потрібна. Я поїду», – заявив Гроссі.

Глава МАГАТЕ зазначив, що сьогодні «сильно пошкоджена» гребля в Новій Каховці, що призвело до значного зниження рівня водосховища, що використовується для подачі охолоджувальної води на ЗАЕС. При цьому, за його даними, відсутність води в основних системах водяного охолодження протягом тривалого часу може призвести до розплавлення палива та виходу з ладу аварійних дизель-генераторів.

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«Проте наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосередньої загрози безпеці станції немає», – йдеться у заяві.

Співробітники МАГАТЕ, які перебувають на об'єкті, були проінформовані про те, що пошкодження греблі в Новій Каховці нині призводить до зниження висоти водосховища приблизно на 5 см/годину. За словами Гроссі, вода, що охолоджується, подається з резервуара і перекачується по каналах поряд з ТЕЦ на майданчик. Підраховано, що води цим маршрутом має вистачити на кілька днів.

«Вода у водосховище була на позначці 16,4 м о 8-й ранку. Якщо вона опуститься нижче 12,7 м, то її вже не можна буде прокачувати», – додав Гроссі.

За його даними, є кілька альтернативних джерел води. Головний з них – великий ставок-охолоджувач поряд з ділянкою, яка знаходиться вище за рівень резервуару. Оскільки реактори були зупинені протягом багатьох місяців, передбачається, що цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом декількох місяців.

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«Тому життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканим. Нічого не повинно бути зроблено, щоб потенційно підірвати його цілісність», – наголосив Гроссі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Зазначимо, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.