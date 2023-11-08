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Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії
Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ
фото: Денис Шмигаль/Fаcebook

Денис Шмигаль: «Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС»

Сьогодні, 8 листопада, посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціями про початок вступних переговорів. Про це глава українського уряду повідомив у Facebook.

«Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС. Документ рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу», – написав прем'єр.

Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ. Оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України, додав він.

Глава уряду нагадав, що менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ. Також Кабмін провів селф-скринінг законодавства.

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«Наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС. З кожним днем Україна постійно наближається до повноцінного членства в ЄС», – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі. 

 

 

Теги: Кабмін посол Україна Денис Шмигаль переговори Європейський союз

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