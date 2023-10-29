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Кандидат у президенти США закликав до збільшення допомоги Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кандидат у президенти США закликав до збільшення допомоги Україні
Володимир Зеленський на зустрічі з Крістофером Крісті, 4 серпня 2023 р.
фото: Офіс президента України

Крістофер Крісті: «Ми маємо посилити підтримку Києва, бо якщо цього не станеться, то наші союзники засумніваються в тому, чи варті чогось наші обіцянки»

Кандидат на президентських виборах у США 2024 року Крістофер Крісті вважає, що його країна надавати ще більше допомоги Україні, аби виконати обіцянку перед союзниками. Його заява пролунала в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Крісті, міноборони США витрачає 5% річного бюджету на військову допомогу Києву. Збройні сили України, своєю чергою, знищили вже половину російської техніки на полі бою.

«Нам потрібно це зробити, бо якщо цього не станеться, то інші наші союзники засумніваються в тому, чи варті чогось наші обіцянки», – наголосив кандидат у президенти США.

Крісті також нагадав про те, що Вашингтон обіцяв Києву підтримку в разі загрози територіальній цілісності України ще на початку 1990-х, коли українці відмовилися від ядерної зброї.

«Україна тоді виконала свої зобов'язання, а ми маємо виконувати свої», - підкреслив республіканець.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії й колишній віце-президент США Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію через низькі результати опитувань і фінансові проблеми. 

Раніше повідомлялося, що Роберт Кеннеді-молодший, племінник 35-го президента США Джона Кеннеді з Демократичної партії, оголосив про свій намір балотуватися на президентські вибори як незалежний кандидат. 

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив, що весняного наступу України так і не відбулося. Він також висловив задоволення тим, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінив його наміри з урегулювання конфлікту між Росією та Україною. 

Теги: США Україна вибори у США

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