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Заборона УПЦ МП, Євросоюз продовжив тимчасовий захист українських біженців. Головне за 19 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заборона УПЦ МП, Євросоюз продовжив тимчасовий захист українських біженців. Головне за 19 жовтня
фото з відкритих джерел

Верховна Рада України підтримала законопроєкт у першому читанні про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ

ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України, кінець Московської церкви в Україні, країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря. «Главком» зібрав у добірку новини 19 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року.

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.

Країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря

Мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору. Зазначається, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

Рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, а 16 жовтня кораблі вже вийшли у море.

Ліквідовано російського терориста «Бабая»

На Запорізькому напрямку Сили оборони України ліквідували російського окупанта Олександра Можаєва із позивним «Бабай». Одіозний загарбник ще в 2014 році погрожував «взяти Київ за три дні».

Водночас у російських пабліках стверджують, що Саша «Бабай» просто помер на території України. Пропагандисти називають терориста «ополченцем», «козаком» і «хорошою людиною-воїном».

ДБР викрило змову військових на Буковині

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку.

Як зазначається, більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про «взаємовигідну» угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку.

Кінець Московської церкви в Україні

Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців. Поки що в першому читанні. Далі будуть додаватися правки і розгляд у другому читанні.

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Теги: Московська церква в Україні війна біженці Європейський союз НАТО

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