В Україні може з'явитися новий податок

Екологічний податок на захоронення відходів матиме коефіцієнти

За рік в Україні утворюється понад 10 млн тонн відходів. Це дуже великий обсяг, та завдання Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів (Мінприроди) зробити, щоб захоронення стало невигідним, а перероблення, навпаки, приносило заробіток та інвестиції. Про це розповіла заступниця міністра Вікторія Киреєва в інтерв'ю «Українському радіо».

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«Для цього включаються фінансові інструменти, і один із них – це екологічний податок саме на захоронення відходів», – сказала заступниця міністра.

Мінприроди спільно з Міністерством фінансів та податковою службою розробляють відповідний законопроєкт.

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Заступниця міністра наголосила, що екологічний податок на захоронення відходів матиме коефіцієнти.

«Для тих, хто збиратиме несортоване сміття, ставка податку буде вищою, ніж ставка для тих, хто сортує. Перевізникам та операторам полігонів буде невигідно працювати з несортованим сміттям. Хочете платити менший податок – сортуйте сміття», – додала вона.

Також у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про відходи тари та упаковки.

«Від тари та упаковки найбільший відсоток відходів, і ми не знаємо, що з ними робити. Сюди відносяться і пластикові пляшки, і папір, і обгортки, і скляні та алюмінієві банки, і багато іншого. Це, напевно, 95% тієї сировини, яке потрібно сортувати. І новий закон чітко впроваджує цей механізм», – додала заступниця міністра.

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Для виробників також буде посилена відповідальність після ухвалення Закону «Про тару та упаковку».

«Згідно з цим законом, кожен виробник повинен буде зібрати певну кількість своєї продукції й переробити. Інакше платитиме великі штрафи», – анонсувала Киреєва.

Раніше повідомлялося, що Україні доведеться підвищувати податки у разі затягування війни.