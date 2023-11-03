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МВФ готує для України новий транш на $900 млн

Оксана Воронцова
glavcom.ua
МВФ готує для України новий транш на $900 млн
У липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною
фото з відкритих джерел

Шмигаль і директор Європейського департаменту МВФ обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків

Міжнародний валютний фонд готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно $900 млн. Про це у четвер, 2 листопада, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

«Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол.», – сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що під час розмови з Каммером торкнулися питання фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.

Онлайн-розмов Дениса Шмигаля з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером
Онлайн-розмов Дениса Шмигаля з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Нагадаємо, у липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже $890 млн. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ. 

Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України $15,6 млрд. Перший транш фінансування у обсязі $2,7 млрд було надано одразу.

Теги: Денис Шмигаль Україна МВФ

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