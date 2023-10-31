Головна Країна Політика
search button user button menu button

Захмарна корупція, ЗСУ бракує людей та техніки: головне з інтерв’ю Зеленського Time

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Захмарна корупція, ЗСУ бракує людей та техніки: головне з інтерв’ю Зеленського Time
Президент України втомився переконувати союзників у необхідності їхньої допомоги
Фото: скріншот відео Зе!Президент

«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто»

В понеділок, 30 жовтня, вийшла стаття Time, яка ґрунтується на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, членами його команди, а також анонімними джерелами. Її автор тексту – репортер Саймон Шустер, який розпочав свій матеріал з опису вересневого візиту Зеленського до США, де його приймали набагато холодніше, ніж першого року війни.

У статті говориться, що український лідер під час візиту виглядав відстороненим та схвильованим. Він пояснив це тим, що втомився переконувати союзників у тому, що з їхньою допомогою Україна може перемогти окупантів.

«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто», – сказав Зеленський в інтерв'ю Time після цього візиту.

За його словами, Україна програє війну у випадку, якщо вона втратить допомогу США. «Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, – зауважив президент України у розмові з журналістом. – Втома від війни йде як хвиля. Ви бачите її у США, у Європі. І ми бачимо, що варто жителям західних країн трохи втомитися, як для них все стає так, ніби це серіал: «Я не можу дивитися це вдесяте».

Зустріч Зеленського та Байдена
Зустріч Зеленського та Байдена

Також наголошується, що візит Зеленського не змінив ситуацію з падаючим рівнем підтримки України в США – у червні він був на рівні 65%, а зараз збільшення постачання нашій країні підтримує 41% американців.

«Отримує новини, віддає накази та йде»

Один із співрозмовників видання, що входить до ближнього кола Зеленського, зазначає, що президент повернувся до Києва «злим».

«Він приходить, отримує новини, віддає накази та йде», – описав він поведінку президента.

 Ще один співрозмовник наголосив, що Зеленський відчуває, що західні союзники «зрадили його», адже Україна не отримує озброєння, необхідне для перемоги. В той самий час люди з команди президента відзначили, що президент непохитно вірить у повну перемогу України.

«Він обманює себе, – сказав один із них. – Ми не маємо варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй сказати це йому».

Зеленський в інтерв'ю підтвердив, що не розглядає можливість переговорів із російською владою: «Для нас це означатиме залишити відкриту рану для майбутніх поколінь».

Президент України висловив занепокоєння, що якщо Україна повноцінно не зупинить Росію, ситуація стане ще гіршою. «Третя світова війна може розпочатися в Україні, продовжитися в Ізраїлі та перекинутися потім до Азії. А потім вибухнути десь ще», – зазначив він.

ЗСУ не вистачає ні техніки, ні людей

На думку Time, зима може бути для України ще складнішою, ніж попередня, і якщо минулого року українці звинувачували у відключеннях лише Росію, то тепер невдоволення може перекинутися і на чиновників. Видання, посилаючись на анонімні джерела пише, що в керівництві України можуть відбутися значні перестановки, нібито буде звільнено когось із міністрів і одного з високопоставлених генералів.

Крім того, у статті, посилаючись на джерела у керівництві країни та армії йдеться, що ЗСУ не вистачає ні техніки, ні людей. За інформацією співрозмовників Time, через це деякі командири відмовляються виконувати накази навіть якщо вони надходять з Офісу президента: «Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?».

В Україні мобілізують дедалі старших чоловіків
В Україні мобілізують дедалі старших чоловіків

А деякі командири, як зазначається, просто не мають змоги виконати наказ, бо їм бракує людей. Через втрати й повільну мобілізацію призивають дедалі старших чоловіків, піднявши середній вік приблизно до 43, які вже мають певні проблемами зі здоров'ям.

«Люди крадуть так, ніби завтра не настане»

В статті також йдеться і про незадоволення західних партнерів корупцією в Україні. Глава офісу президента Андрій Єрмак у розмові з виданням наголосив, що вище керівництво «не веде розкішне життя».

Однак один з радників Зеленського заявив Саймону Шустеру, що «люди крадуть так, ніби завтра не настане». Зазначається, що співрозмовник Time попросив репортера відключити диктофон, щоб говорити «вільніше».

«Це логічно. Звісно, ми програємо від подій на Близькому Сході. Люди вмирають, там потрібна допомога миру, щоб урятувати життя, врятувати людяність», – описав Зеленський вплив нової війни на ситуацію в Україні.

Time зазначає, що на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту Зеленському все важче переговори із західними партнерами, однак він не бачить альтернативи продовженню війни.

Читайте також: Самотня боротьба України. Time виніс на обкладинку сумного Зеленського
Теги: переговори Андрій Єрмак озброєння корупція президент Україна війна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони влучили у підприємство в Павлограді
Понад десять «Шахедів» і ракета: на Дніпропетровщині є влучання
3 жовтня, 07:49
Зеленський із розгромленого храму Одеси нагадав країнам Балтії, навіщо РФ шведський острів Готланд
Зеленський із розгромленого храму Одеси нагадав країнам Балтії, навіщо РФ шведський острів Готланд
13 жовтня, 20:32
Партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку
Партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку
13 жовтня, 14:43
США мають виділити кошти для підтримки України та Ізраїлю
Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією
20 жовтня, 03:46
Atacms – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
17 жовтня, 17:11
Афзалов перебуває у базі сайту «Миротворець»
Кремль знайшов заміну Суровікіну
27 жовтня, 19:31
Окупанти кажуть про збиття трьох українських ракет над Херсонщиною
Росіяни заявили про ракетну атаку на Крим
22 жовтня, 19:25
РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків
Втрати окупантів перевищили п’ять тисяч: ЗСУ повідомили, яка ситуація біля Авдіївки
26 жовтня, 13:56
Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з РФ
Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з РФ
27 жовтня, 10:31

Політика

Захмарна корупція, ЗСУ бракує людей та техніки: головне з інтерв’ю Зеленського Time
Захмарна корупція, ЗСУ бракує людей та техніки: головне з інтерв’ю Зеленського Time
Уряд пропонує Раді дозволити продаж конфіскованих квартир
Уряд пропонує Раді дозволити продаж конфіскованих квартир
Банкова готує відставки у військовому керівництві через контрнаступ – Time
Банкова готує відставки у військовому керівництві через контрнаступ – Time
Українська «формула миру». Ватикан висловив свою позицію
Українська «формула миру». Ватикан висловив свою позицію
Кулеба заявив, що до кінця тижня з'являться хороші новини щодо вступу в ЄС
Кулеба заявив, що до кінця тижня з'являться хороші новини щодо вступу в ЄС
Самотня боротьба України. Time виніс на обкладинку сумного Зеленського
Самотня боротьба України. Time виніс на обкладинку сумного Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
17K
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
14K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
13K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
8335
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
7114
Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+)

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту