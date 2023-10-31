Захмарна корупція, ЗСУ бракує людей та техніки: головне з інтерв’ю Зеленського Time

«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто»

В понеділок, 30 жовтня, вийшла стаття Time, яка ґрунтується на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, членами його команди, а також анонімними джерелами. Її автор тексту – репортер Саймон Шустер, який розпочав свій матеріал з опису вересневого візиту Зеленського до США, де його приймали набагато холодніше, ніж першого року війни.

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У статті говориться, що український лідер під час візиту виглядав відстороненим та схвильованим. Він пояснив це тим, що втомився переконувати союзників у тому, що з їхньою допомогою Україна може перемогти окупантів.

«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто», – сказав Зеленський в інтерв'ю Time після цього візиту.

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За його словами, Україна програє війну у випадку, якщо вона втратить допомогу США. «Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні, – зауважив президент України у розмові з журналістом. – Втома від війни йде як хвиля. Ви бачите її у США, у Європі. І ми бачимо, що варто жителям західних країн трохи втомитися, як для них все стає так, ніби це серіал: «Я не можу дивитися це вдесяте».

Зустріч Зеленського та Байдена

Також наголошується, що візит Зеленського не змінив ситуацію з падаючим рівнем підтримки України в США – у червні він був на рівні 65%, а зараз збільшення постачання нашій країні підтримує 41% американців.

«Отримує новини, віддає накази та йде»

Один із співрозмовників видання, що входить до ближнього кола Зеленського, зазначає, що президент повернувся до Києва «злим».

«Він приходить, отримує новини, віддає накази та йде», – описав він поведінку президента.

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Ще один співрозмовник наголосив, що Зеленський відчуває, що західні союзники «зрадили його», адже Україна не отримує озброєння, необхідне для перемоги. В той самий час люди з команди президента відзначили, що президент непохитно вірить у повну перемогу України.

«Він обманює себе, – сказав один із них. – Ми не маємо варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй сказати це йому».

Зеленський в інтерв'ю підтвердив, що не розглядає можливість переговорів із російською владою: «Для нас це означатиме залишити відкриту рану для майбутніх поколінь».

Президент України висловив занепокоєння, що якщо Україна повноцінно не зупинить Росію, ситуація стане ще гіршою. «Третя світова війна може розпочатися в Україні, продовжитися в Ізраїлі та перекинутися потім до Азії. А потім вибухнути десь ще», – зазначив він.

ЗСУ не вистачає ні техніки, ні людей

На думку Time, зима може бути для України ще складнішою, ніж попередня, і якщо минулого року українці звинувачували у відключеннях лише Росію, то тепер невдоволення може перекинутися і на чиновників. Видання, посилаючись на анонімні джерела пише, що в керівництві України можуть відбутися значні перестановки, нібито буде звільнено когось із міністрів і одного з високопоставлених генералів.

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Крім того, у статті, посилаючись на джерела у керівництві країни та армії йдеться, що ЗСУ не вистачає ні техніки, ні людей. За інформацією співрозмовників Time, через це деякі командири відмовляються виконувати накази навіть якщо вони надходять з Офісу президента: «Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?».

В Україні мобілізують дедалі старших чоловіків

А деякі командири, як зазначається, просто не мають змоги виконати наказ, бо їм бракує людей. Через втрати й повільну мобілізацію призивають дедалі старших чоловіків, піднявши середній вік приблизно до 43, які вже мають певні проблемами зі здоров'ям.

«Люди крадуть так, ніби завтра не настане»

В статті також йдеться і про незадоволення західних партнерів корупцією в Україні. Глава офісу президента Андрій Єрмак у розмові з виданням наголосив, що вище керівництво «не веде розкішне життя».

Однак один з радників Зеленського заявив Саймону Шустеру, що «люди крадуть так, ніби завтра не настане». Зазначається, що співрозмовник Time попросив репортера відключити диктофон, щоб говорити «вільніше».

«Це логічно. Звісно, ми програємо від подій на Близькому Сході. Люди вмирають, там потрібна допомога миру, щоб урятувати життя, врятувати людяність», – описав Зеленський вплив нової війни на ситуацію в Україні.

Time зазначає, що на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту Зеленському все важче переговори із західними партнерами, однак він не бачить альтернативи продовженню війни.