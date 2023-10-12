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Литва реалізує три проєкти для відновлення України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Литва реалізує три проєкти для відновлення України
Наразі Литва готує довгострокову концепцію підтримки України
фото з відкритих джерел

На реалізацію проєктів Литва виділить майже €1 млн

Литва готується реалізувати три нові проєкти з реконструкції та відновлення України. На це країна виділить майже €1 млн. Про це повідомляє LRT.

«Проєкти, які реалізує Литва, дуже добре сприймаються як самою Україною, так і її партнерами, тому що ми фактично робимо речі на місцях, вони відбуваються, вони успішні, вони відкриваються, діти ходять до дитячого садка або до школи, тому вся ця робота дійсно дуже відчутна», – сказала на засіданні кабміну канцлерка уряду Гедре Бальчюте.

Трирічний проєкт «3D-інструмент для цифрового просторового планування для муніципалітетів в Україні» вартістю €426 тис. буде реалізований протягом трьох років, проєкт «Облаштування будівлі дитячого садка та покращення зовнішньої інфраструктури в Бородянці» за пів мільйона євро буде реалізований за п'ять місяців, а проєкт реконструкції школи в Снігурівці вартістю €68 тис. готується за пів року.

За словами канцлерки, наразі готується довгострокова концепція, яка допоможе «перестати перевантажувати уряд кожним конкретним проєктом». При цьому пріоритет надаватиметься тим проєктам, де Литва може зробити найефективніший внесок.

Як повідомлялося, Литва вже побудувала в Бородянці мобільний будинок на 36 сімей вартістю €940 тис., відбудувала дитячий садок в Ірпені за €4,9 млн , реконструювала Бородянський ліцей за €7,9 млн та реалізувала інші проєкти.

Нагадаємо, що Литва готує новий пакет військової допомоги, включаючи пускові установки систем протиповітряної оборони Nasams. Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що країна формує свої пакети підтримки для України враховуючи її найбільші потреби та пріоритети.

Теги: Литва Україна

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