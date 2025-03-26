Головна Країна Політика
search button user button menu button

Податкова та Пенсійний фонд очолили антирейтинг якості відкритих даних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Податкова та Пенсійний фонд очолили антирейтинг якості відкритих даних
Найбільш закритим органом влади виявилася Податкова служба
фото з відкритих джерел

Повномасштабне вторгнення РФ відкинуло Україну на шість років у питаннях прозорості

Менш ніж наполовину відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам. Рейтинг якості відкритих даних складає 44,21% – у порівнянні до минулого року є невелике покращення, однак воно не зрівняється з показником відкритості даних у 57,6% до початку великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Як зазначають аналітики, повномасштабне вторгнення РФ за один день відкинуло Україну на шість років у питаннях прозорості та доступності публічної інформації. У перші дні держава закрила реєстри, аби захистити інформацію від ворога.

Рейтинг відкритості даних
Рейтинг відкритості даних
фото: «Опендатабот»

Після певної перерви деякі держоргани – розпорядники даних – почали публікувати набори, як й до великої війни:

  • Національне агентство України з питань державної служби почало публікувати перелік вакансій держаної служби;
  • Міністерство юстиції України покращило набори АСВП та ЄРБ, при цьому ЄРБ не публікується;
  • Міністерство освіти та науки почало публікувати Реєстр суб’єктів освітньої діяльності;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публікацію декларацій у формі API.

Тим часом Державна судова адміністрація перестала публікувати судову статистику на порталі відкритих даних, втім вона доступна на сайті ДСА.

Наразі найнижчий бал серед центральних органів державної влади у Державної податкової служби – 0.2%. Від початку повномасштабної війни Податкова перестала публікувати усі набори даних, окрім обсягів відшкодування ПДВ. Втім навіть ця інформація є агрегованою за певний період.

Також найбільш закритими досі залишаються Пенсійний фонд, Моторне (транспортне) страхове бюро, Міністерство соціальної політики та Міністерство економіки.

Водночас найбільш сумлінно дотримуються закону та публікують дані Верховна Рада, Державна судова адміністрація та Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, найбільшу частку податків до бюджету з початку року сплатили підприємства гуртово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.

До слова, Рахункова палата провела перший масштабний аудит Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. За його результатами було виявлено як позитивні моменти у роботі відомства, так і суттєві системні проблеми.

Теги: Державна податкова служба Пенсійний фонд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені/перераховані у 2023 році
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
22 березня, 08:35
Річна зарплата директора «Форту» Вадима Рудніцького склала 2,46 млн грн
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
19 березня, 10:25
Які галузі сплачують найбільше податків до держбюджету? Дані Податкової
Які галузі сплачують найбільше податків до держбюджету? Дані Податкової
17 березня, 18:38
Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більш як 44 тис. декларацій
Наймолодшому – 3,5 роки, найстаршій – 96. Статистика про мільйонерів в Україні
13 березня, 17:17
Експосадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем та підробленні документів
Німеччина видала Україні колишнього високопосадовця Податкової служби
5 березня, 15:33
Найбільше задекларував колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який у січні одержав 710 тис. грн заробітної плати
Прокурори, які вляпалися в «інвалідний» скандал, отримують… солідні виплати
5 березня, 11:55
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати Наші гроші
5 березня, 10:10
Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня
Індексація пенсій, ціни на ліки, бронювання: що зміниться з 1 березня
1 березня, 05:00
Відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів
У квітні відбудеться підвищення пенсій для певної категорії українців
27 лютого, 21:49

Політика

Податкова та Пенсійний фонд очолили антирейтинг якості відкритих даних
Податкова та Пенсійний фонд очолили антирейтинг якості відкритих даних
Зеленський: Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого
Зеленський: Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого
Нардепа Гунька засуджено до семи років ув'язнення за хабарництво
Нардепа Гунька засуджено до семи років ув'язнення за хабарництво
Зеленський пояснив, у який момент запрацює часткове припинення вогню
Зеленський пояснив, у який момент запрацює часткове припинення вогню
Зеленський повідомив, чи є в новій угоді про копалини пункт щодо АЕС
Зеленський повідомив, чи є в новій угоді про копалини пункт щодо АЕС
Уряд остаточно ліквідував КРАІЛ
Уряд остаточно ліквідував КРАІЛ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
109K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
21K
В Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію
16K
Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді
14K
Правоохоронці затримали військового, який передав розвіддані спецслужбам РФ

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua