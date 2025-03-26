Податкова та Пенсійний фонд очолили антирейтинг якості відкритих даних

Повномасштабне вторгнення РФ відкинуло Україну на шість років у питаннях прозорості

Менш ніж наполовину відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам. Рейтинг якості відкритих даних складає 44,21% – у порівнянні до минулого року є невелике покращення, однак воно не зрівняється з показником відкритості даних у 57,6% до початку великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Як зазначають аналітики, повномасштабне вторгнення РФ за один день відкинуло Україну на шість років у питаннях прозорості та доступності публічної інформації. У перші дні держава закрила реєстри, аби захистити інформацію від ворога.

Рейтинг відкритості даних фото: «Опендатабот»

Після певної перерви деякі держоргани – розпорядники даних – почали публікувати набори, як й до великої війни:

Національне агентство України з питань державної служби почало публікувати перелік вакансій держаної служби;

Міністерство юстиції України покращило набори АСВП та ЄРБ, при цьому ЄРБ не публікується;

Міністерство освіти та науки почало публікувати Реєстр суб’єктів освітньої діяльності;

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публікацію декларацій у формі API.

Тим часом Державна судова адміністрація перестала публікувати судову статистику на порталі відкритих даних, втім вона доступна на сайті ДСА.

Наразі найнижчий бал серед центральних органів державної влади у Державної податкової служби – 0.2%. Від початку повномасштабної війни Податкова перестала публікувати усі набори даних, окрім обсягів відшкодування ПДВ. Втім навіть ця інформація є агрегованою за певний період.

Також найбільш закритими досі залишаються Пенсійний фонд, Моторне (транспортне) страхове бюро, Міністерство соціальної політики та Міністерство економіки.

Водночас найбільш сумлінно дотримуються закону та публікують дані Верховна Рада, Державна судова адміністрація та Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, найбільшу частку податків до бюджету з початку року сплатили підприємства гуртово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.

До слова, Рахункова палата провела перший масштабний аудит Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. За його результатами було виявлено як позитивні моменти у роботі відомства, так і суттєві системні проблеми.