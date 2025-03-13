Наймолодшому – 3,5 роки, найстаршій – 96. Статистика про мільйонерів в Україні

Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більш як 44 тис. декларацій

Найстаршою мільйонершою стала 96-річна мешканка Києва

3186 громадян протягом січня – лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу.

«До сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору», – зазначили в податковій.

За інформацією ДПС, наймолодшому «мільйонеру» 3,5 року. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Найстарший «мільйонер» – 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

Як зазначили у податковій, 25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов'язання у сумі понад 1 млн грн. Серед них шість осіб – мешканці м. Києва, чотири – Київської, три – Закарпатської, по двоє – мешканці Сумської та Львівської, по одному – мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.

«Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більш як 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62%, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей», – розповіли у ДПС.

До сплати в бюджет задекларовано податку на доходи фізичних осіб – 436,9 млн грн, що на 15%, або на 54,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, та військового збору – 80,3 млн грн, що на 15%, або на 10,4 млн грн більше. Крім того, задекларували право на податкову знижку понад 16 тис. осіб, яким буде повернуто з бюджету 105,7 млн грн.

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