Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд

Керівник «Форту», який спеціалізується на виробництві зброї та спецзасобів для силовиків, домагається перерахунку пенсії через суд

Полковник запасу Вадим Рудніцький, який із 2019 року керує Науково-виробничим об'єднанням «Форт» Міністерства внутрішніх справ України, за час повномасштабної війни отримав премій на 1,5 млн грн, а також 421 тис. грн матеріальної допомоги та виплат за невикористану частину відпустки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій. При цьому річна зарплата директора «Форту» склала 2,46 млн грн, а пенсія – 241,2 тис. грн.

Наприкінці літа 2024 року посадовець за 2,6 млн грн придбав авто Mazda CX-90, 2024 року випуску у компанії «Автомир М», яка є офіційним дилером Mazda у Вінниці, де і проживає Рудніцький. За два дні до покупки він узяв кредит у розмірі 1,36 млн грн. А ще раніше очільник «Форту» продав за 1 млн грн свій Skoda Kodiaq, 2022 року випуску громадянину Олександру Рудніцькому, який, імовірно, є його сином.

Наприкінці літа 2024 року Вадим Рудніцький придбав Mazda CX-90, 2024 року випуску Скриншот із реєстру декларацій

Mazda CX-90, 2024 року випуску Фото: Mazda

А вже у жовтні 2024 року суд задовольнив позов Рудніцького проти Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, у якому посадовець вимагав перерахувати йому пенсію з 1 лютого 2023 року на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення. Зараз Пенсійний фонд оскаржує це рішення.

Зауважимо: з 1991 до 2018 року Вадим Рудніцький служив у Збройних силах України на керівних посадах, має звання полковника запасу. Упродовж 2007-2016 рр. очолював військову частину А4559, яка від початку війни на сході України стала однією з основних із відновлення озброєння й техніки ракетно-артилерійського озброєння. Надалі був консультантом з ефективності підприємництва комерційного департаменту № 1 дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» ДП «Укроборонсервіс».

У 2019 році Рудніцький обіймав посаду першого заступника начальника, а згодом виконував обов’язки начальника Казенного науково-виробничого об’єднання «Форт» МВС України, яке спеціалізується на розробці й виробництві вогнепальної зброї та різних спецзасобів для співробітників правоохоронних органів та інших силових структур. З 2020-го – очільник цього підприємства.

За мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015 р.). А за роботу у сфері підтримання справності засобів ураження відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки (2018 р.).

Заощадження керівник «Форту» тримає переважно готівкою: $20 тис. і 46,5 тис. євро. На банківських рахунках містяться: 181 тис. грн, $1 і 5 євро.

Дружині полковника запасу Наталії Рудніцькій належить кілька об’єктів нерухомості в селі Рудна-Красна на Рівненщині: житловий будинок площею 132,8 кв. м, земельна ділянка площею 0,25 га і гараж. Водночас Вадим Рудніцький з 2021 року орендує квартиру у Вінниці.

Нагадаємо, що СБУ підозрює колишнє керівництво Казенного науково-виробничого об’єднання «Форт» у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними досудового розслідування, посадовці імпортували з-за кордону верстати на $1,7 млн, що фактично виявилися металобрухтом. Дії чиновників нібито призвели до зриву низки поставок дефіцитних боєприпасів для потреб військових формувань України.