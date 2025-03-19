Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Річна зарплата директора «Форту» Вадима Рудніцького склала 2,46 млн грн
Фото: Вадим Рудніцький/Facebook

Керівник «Форту», який спеціалізується на виробництві зброї та спецзасобів для силовиків, домагається перерахунку пенсії через суд

Полковник запасу Вадим Рудніцький, який із 2019 року керує Науково-виробничим об'єднанням «Форт» Міністерства внутрішніх справ України, за час повномасштабної війни отримав премій на 1,5 млн грн, а також 421 тис. грн матеріальної допомоги та виплат за невикористану частину відпустки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій. При цьому річна зарплата директора «Форту» склала 2,46 млн грн, а пенсія – 241,2 тис. грн.

Наприкінці літа 2024 року посадовець за 2,6 млн грн придбав авто Mazda CX-90, 2024 року випуску у компанії «Автомир М», яка є офіційним дилером Mazda у Вінниці, де і проживає Рудніцький. За два дні до покупки він узяв кредит у розмірі 1,36 млн грн. А ще раніше очільник «Форту» продав за 1 млн грн свій Skoda Kodiaq, 2022 року випуску громадянину Олександру Рудніцькому, який, імовірно, є його сином.

Наприкінці літа 2024 року Вадим Рудніцький придбав Mazda CX-90, 2024 року випуску
Наприкінці літа 2024 року Вадим Рудніцький придбав Mazda CX-90, 2024 року випуску
Скриншот із реєстру декларацій
Mazda CX-90, 2024 року випуску
Mazda CX-90, 2024 року випуску
Фото: Mazda

А вже у жовтні 2024 року суд задовольнив позов Рудніцького проти Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, у якому посадовець вимагав перерахувати йому пенсію з 1 лютого 2023 року на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення. Зараз Пенсійний фонд оскаржує це рішення.

Зауважимо: з 1991 до 2018 року Вадим Рудніцький служив у Збройних силах України на керівних посадах, має звання полковника запасу. Упродовж 2007-2016 рр. очолював військову частину А4559, яка від початку війни на сході України стала однією з основних із відновлення озброєння й техніки ракетно-артилерійського озброєння. Надалі був консультантом з ефективності підприємництва комерційного департаменту № 1 дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» ДП «Укроборонсервіс».

У 2019 році Рудніцький обіймав посаду першого заступника начальника, а згодом виконував обов’язки начальника Казенного науково-виробничого об’єднання «Форт» МВС України, яке спеціалізується на розробці й виробництві вогнепальної зброї та різних спецзасобів для співробітників правоохоронних органів та інших силових структур. З 2020-го – очільник цього підприємства.

За мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015 р.). А за роботу у сфері підтримання справності засобів ураження відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки (2018 р.).

Заощадження керівник «Форту» тримає переважно готівкою: $20 тис. і 46,5 тис. євро. На банківських рахунках містяться: 181 тис. грн, $1 і 5 євро.

Дружині полковника запасу Наталії Рудніцькій належить кілька об’єктів нерухомості в селі Рудна-Красна на Рівненщині: житловий будинок площею 132,8 кв. м, земельна ділянка площею 0,25 га і гараж. Водночас Вадим Рудніцький з 2021 року орендує квартиру у Вінниці.

Нагадаємо, що СБУ підозрює колишнє керівництво Казенного науково-виробничого об’єднання «Форт» у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними досудового розслідування, посадовці імпортували з-за кордону верстати на $1,7 млн, що фактично виявилися металобрухтом. Дії чиновників нібито призвели до зриву низки поставок дефіцитних боєприпасів для потреб військових формувань України.

Читайте також:

Теги: декларація автомобіль Пенсійний фонд пенсія гроші майно МВС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія трапилася на одній із вулиць міста Васильків
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
21 лютого, 15:36
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати Наші гроші
5 березня, 10:10
Президент: Заморожені російські активи – це наші гроші, а не наші з партнерами
Президент: Заморожені російські активи – це наші гроші, а не наші з партнерами
23 лютого, 17:36
Гетманцев подякував компаніям, які сумлінно сплачують податки
Сумлінно платять: Гетманцев подякував «Кварталу 95»
26 лютого, 17:29
Експосол: На сьогодні ООН абсолютно не служить тим цілям, заради яких вона була створена
Український дипломат, який довгі роки працював в ООН, запропонував Україні несподіваний крок
28 лютого, 20:13
Реальний ВВП України залишається на 17,4% нижче довоєнного рівня
Як зміниться ВВП України впродовж двох років: прогноз
4 березня, 18:40
Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче. Артем Щербина вважає, що Україна стане туристичним хабом після війни
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
8 березня, 06:00
Анатолій Вершина за кілька років домігся суттєвого підвищення пенсії
Мер Павлограда за час великої війни збільшив собі пенсію утричі, а дружина купила маєток у Трускавці
13 березня, 09:20
Співачка зібрала 100 автівок для українських військових
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
16 березня, 13:45

Суспільство

130-річчя від дня народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
130-річчя від дня народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
Захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згадаймо Юрія Малоїда
Захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згадаймо Юрія Малоїда
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
141K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
86K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
32K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
31K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua