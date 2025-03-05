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Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати

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Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати
колаж: glavcom.ua

Ексочільник прокуратури Хмельниччини Олексій Олійник по-тихому звільнися і отримав «на доріжку» 710 тис. грн

Наприкінці лютого 2025 року «Главком» опублікував новину, яка спричинила резонанс. Колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який нещодавно втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував 710 тис. грн заробітної плати.

Пресслужба прокуратури Хмельниччини одразу кинулася гасити скандал. Відомство заявило, мова не йде про заробітну плату: пан Олійник просто забрав компенсацію за невикористані відпустки за попередні роки. Та й узагалі – такого працівника вже немає в органах прокуратури – він звільнився наприкінці січня.

Наприкінці січня експрокурор Хмельницької області Олексій Олійник задекларував 710,1 тис. грн зарплати
Наприкінці січня експрокурор Хмельницької області Олексій Олійник задекларував 710,1 тис. грн зарплати
дані: реєстр декларацій

До слова, з 2017 року Олексій Олійник, обіймаючи прокурорські посади, одержав ще й понад 1,5 млн грн пенсійних виплат.

Тут варто нагадати, що восени 2024 року Олійник разом із пів сотнею прокурорів Хмельниччини потрапили під масштабну перевірку Офісу генпрокурора. Це сталося після того, як у мережі з'явився список прокурорів-інвалідів, які були звинувачені у причетності до корупційної схеми, пов’язаної з МСЕК Хмельниччини. Нагадаємо, на початку жовтня 2024-го столичні силовики виявили у квартирі голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи мільйони доларів невідомого походження. Сама ж головлікарка отримала підозру у незаконному збагаченні і досі перебуває під вартою.

Як виявив «Главком», окрім Олексія Олійника, солідні виплати одержали ще близько десяти прокурорів Хмельниччини, які також засвітилися в «інвалідному» списку.

За прикладом ексшефа

Отже, у січні-лютому 2025 року солідні виплати одержали:

  • керівник Волочиської окружної прокуратури Сергій Стецюк – 627,4 тис. грн.
На початку року керівник Волочиської окружної прокуратури Сергій Стецюк задекларував 627,4 тис. грн зарплати
На початку року керівник Волочиської окружної прокуратури Сергій Стецюк задекларував 627,4 тис. грн зарплати
дані: реєстр декларацій

З цікавого. У судовому реєстрі є згадка, як у 2017 році прокурор Стецюк переконував суди, що місцевий Пенсійний фонд має взяти до уваги його інвалідність і по-новому перерахувати виплати, відштовхуючись від закону про прокуратуру. Також у матеріалах справи було сказано, що восени 2016 року прокурор отримав інвалідність II групи. Як підрахував «Главком», протягом 2016-2023 років Сергій Стецюк задекларував 1,35 млн грн пенсійних виплат.

  • Колишній заступник прокурора Хмельницької області, а нині заступник начальника відділу в обласній прокуратурі Сергій Нагребецький у січні 2025 року одержав 614,8 тис. грн компенсації за невикористані відпустки і матеріальну допомогу.
Прокурор Сергій Нагребецький, який отримав великі виплати на початку року, чітко прописав, що це за кошти
Прокурор Сергій Нагребецький, який отримав великі виплати на початку року, чітко прописав, що це за кошти
дані: реєстр декларацій

Згідно з електронними деклараціями Нагребецького, за 2020-2023 роки він одержав 885 тис. грн пенсійних виплат.

  • Півмільйонні виплати показали також прокурори Ігор Барахтенко і Олег Львовський.
Заступник керівника Кам'янець-Подільської окружної прокуратури Ігор Барахтенко у лютому 2025 року задекларував 506,6 тис. грн зарплати
Заступник керівника Кам'янець-Подільської окружної прокуратури Ігор Барахтенко у лютому 2025 року задекларував 506,6 тис. грн зарплати
дані: реєстр декларацій
На початку січня цього року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Хмельницької обласної прокуратури Олег Львовський отримав 497,9 тис. грн
На початку січня цього року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Хмельницької обласної прокуратури Олег Львовський отримав 497,9 тис. грн
дані: реєстр декларацій

У відповіді на запит «Главкома» начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Хмельницької обласної прокуратури В’ячеслав Кобрін повідомив: Олег Львовський більше не працює у прокуратурі, оскільки написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати фото 1
У прокуратурі Хмельницької області підтвердили «Главкому», що прокурори Олег Козлюк та Олег Львовський, звільнилися з лав прокуратури, отримавши солідні виплати
У прокуратурі Хмельницької області підтвердили «Главкому», що прокурори Олег Козлюк та Олег Львовський, звільнилися з лав прокуратури, отримавши солідні виплати

Те ж саме стосується ще одного вже колишнього прокурора Олега Козлюка. Перед звільненням за власним бажанням він вибрав з прокуратури 201,4 тис. грн виплат.

Прокурор Олег Козлюк пішов з прокуратури, забравши 201,4 тис. грн виплат
Прокурор Олег Козлюк пішов з прокуратури, забравши 201,4 тис. грн виплат
дані: реєстр декларацій
  • Іще двоє прокурорів Микола Максимчук і Віталій Прокопчук у перші місяці цього року задекларували зарплат на суми 383,4 тис. грн і 221,6 тис. грн, відповідно.
У лютому прокурор Микола Максимчук отримав 383,4 тис. грн зарплати
У лютому прокурор Микола Максимчук отримав 383,4 тис. грн зарплати
дані: реєстр декларацій
У лютому прокурор Віталій Прокопчук одержав 221,6 тис. грн зарплати
У лютому прокурор Віталій Прокопчук одержав 221,6 тис. грн зарплати
дані: реєстр декларацій

«Так складається, що у нас на роботі немає можливості використати повну щорічну відпустку. Тому з роками ці дні накопичуються. І коли прокурор надумав звільнятися або йти на пенсію, то всі дні невикористаних відпусток йому компенсуються. Вже у деклараціях це відображається як заробітна плата», – пояснює «Главкому» джерело в облпрокуратурі природу солідних виплат.

Як «доганяють» прокурора-інваліда

За час «інвалідгейту» з прокуратури Хмельницької області було звільнено трьох прокурорів-інвалідів. Як уточнили у відомстві, прокурори пішли за власним бажанням. Усього в органах прокуратури Хмельниччини, за даними Офісу генпрокуратури, на кінець жовтня 2024 року нараховувався 61 прокурор-інвалід, 29,8% від загальної кількості.

Разом із тим, «Главком» дізнався, що керівника Хмельницької окружної прокуратури Сергія Наконечного, який має групу інвалідності, показово «доганяють» столичні правоохоронці. Наприкінці грудня минулого року прокурору вручено підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу).

За версією слідства, у червні 2020 року прокурор Наконечний безпідставно оформив II групу інвалідності пожиттєво. Довідку про інвалідність видала Кам’янець-Подільська МСЕК. Слідчі ДБР, які ведуть розслідування, допитали реєстратора вказаної МСЕК, яка зазначила: медичні документи Сергія Наконечного надійшли на розгляд не від медичної установи, їх принесла невідома особа перед засіданням МСЕК. Свідок додала: до того меддокументи прокурора були на розгляді обласної МСЕК, якою тоді керувала Тетяна Крупа.

Після «МСЕК-скандалу» восени 2024 року діагнози прокурора Наконечного прискіпливо вивчали, щонайменше, дві медичні установи: Свято-Михайлівська клінічна лікарня Києва і Центральна МСЕК. Зокрема, завідувач відділення судинної хірургії київської лікарні не підтвердив діагноз Наконечного, пов’язаного з проблемами нижніх кінцівок.

Також Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Наконечного, наголосивши: «…ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності».

У листопаді 2024 року Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Сергія Наконечного
У листопаді 2024 року Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Сергія Наконечного
витяг із судового реєстру

Тим часом за 2020-2024 роки керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний отримав 1,07 млн грн пенсійних виплат.

Крім того, з початку оголошення підозри прокурор був відсторонений від посади на два місяці. Водночас наприкінці лютого суд повернув Наконечного на робоче місце. Також Феміда пом’якшила йому міру запобіжного заходу – з домашнього арешту на особисте зобов’язання. При цьому залишила у силі окремі запобіжники на кшталт заборони виїжджати за межі Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: суд прокурор документи розслідування Україна Пенсійний фонд

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