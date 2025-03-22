З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується

У 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені/перераховані у 2023 році

Перерахунок пенсії проводиться без додаткового звернення особи до територіальних органів Пенсійного фонду

У квітні відбудеться перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Пенсійного фонду України у Київській області.

«Частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено перерахунок пенсії з 01 квітня 2025 року особам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати», – йдеться у повідомленні.

Перерахунок пенсії проводиться без додаткового звернення особи до територіальних органів Пенсійного фонду України:

особам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення /попереднього перерахунку/ пенсії;

особам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення /попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

У 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені/перераховані у 2023 році. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 01 березня року, в якому проводиться перерахунок.



Водночас Пенсійний фонд наголошує, що дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону, а саме 60 років.

Нагадаємо, березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.