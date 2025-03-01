Індексація пенсій, ціни на ліки, бронювання: що зміниться з 1 березня

З 1 березня в Україні розпочнеться перевірка чинності декларацій із сімейними лікарями

У березні в Україні відбудеться індексація пенсій, внутрішні переселенці продовжать отримувати виплати, а ціни на найпопулярніші ліки впадуть. «Главком» розповідає, що зміниться для українців з 1 березня.

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Індексація пенсій

Уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Вона відбудеться з 1 березня для понад 10 млн українців.

«Щоб забезпечити проведення індексації раніше призначених пенсій і страхових виплат, та покращити матеріальне забезпечення найвразливіших верств населення, сьогодні 25 лютого Уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових відомств;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

«Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тис. потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Вікова надбавка до пенсії

У березні 2025 року підвищені виплати отримають пенсіонери, які досягнуть віку 70, 75 і 80 років. Головною умовою є розмір пенсії, що не перевищує 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, – у розмірі до 570 грн.

Перехід на літній час

У липні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає скасування сезонного переходу на літній час. У пояснювальній записці зазначено, що відмова від переведення годинників сприятиме збереженню здоров'я населення.

Втім, президент Володимир Зеленський поки що не підписав цей закон, тому перехід на літній час залишається актуальним. Переведення годинників відбудеться 30 березня о 3:00 за київським часом – стрілки слід пересунути на годину вперед.

Виплати для ВПО

З 1 березня всі внутрішньо переміщені особи, які вже отримують допомогу, автоматично отримають її перепризначення ще на шість місяців за умови відповідності критеріям. Допомога нараховуватиметься без необхідності додаткових звернень, забезпечуючи ВПО подальшу фінансову підтримку від держави.

Розмір виплат становить:

2 тис. грн – для дорослих;

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Під час отримання допомоги проводиться регулярна перевірка відповідності критеріям. Якщо буде виявлено, що людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло чи авто або її дохід суттєво зріс, виплати можуть бути припинені органами соцзахисту.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Отримати субсидію можуть внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Водночас субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Зниження цін на ліки

Українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення.

До переліку увійшли ліки, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.

З усім переліком можна ознайомитися за посиланням.

Реєстрація на НМТ

З 6 березня в Україні розпочнеться основний етап реєстрації випускників шкіл для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), який триватиме до 3 квітня. Для реєстрації абітурієнтам необхідно буде внести особисті дані та подати необхідні документи.

6 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти стане доступний сервіс, за допомогою якого майбутні учасники НМТ зможуть створити персональний кабінет. Для цього існує два шляхи:

самостійно заповнити форму,

автоматично – за допомогою «Дії».

Після створення персонального кабінету в ньому необхідно:

зазначити реєстраційні дані, зокрема контактну інформацію, відомості про заклад освіти, потребу в особливих умовах для складання тесту;

вибрати з переліку навчальні предмети, які випускник планує складати;

обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де майбутній абітурієнт планує складати НМТ;

вибрати мову складання іспиту;

завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію на обробку.

Перевірка декларацій із сімейним лікарем

З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться перевірка чинності декларацій із сімейними лікарями відповідно до постанови Кабміну №1503. Ця декларація дає пацієнтам право на безплатні медичні послуги, зокрема консультації лікаря, загальні аналізи крові та сечі, вимірювання рівня глюкози й холестерину, флюорографію, кардіограму та тестування на гепатити та ВІЛ.

У разі виявлення невідповідностей між даними в медичній системі та державних реєстрах деякі декларації можуть бути анульовані. Верифікацією даних пацієнтів займатиметься Національна служба здоров'я України (НСЗУ), а Мінфін фінансуватиме лише ті послуги, що надаються за активними деклараціями.

Особливу увагу під час перевірки приділятимуть:

неповнолітнім – якщо дитина отримала ID-картку, необхідно оновити інформацію замість свідоцтва про народження;

громадянам, які змінювали документи – у разі зміни прізвища, паспорта чи номера телефону потрібно актуалізувати дані;

пацієнтам, які уклали декларацію у 2018 році – оскільки на той час податковий код не був обов’язковим, його може не бути в базі;

особам, які понад три роки не зверталися до лікаря.

Рекомендації для того, щоб перевірити актуальність своєї декларації:

переглянути медичні документи, де вказані дані про лікаря;

звернутися до реєстратури медичного закладу для уточнення інформації;

перевірити декларацію у власному кабінеті електронної медичної системи (наприклад, Helsi);

зв'язатися з контакт-центром НСЗУ.

Повернення із СЗЧ

Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував. Так, військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, мали можливість до 1 березня 2025 повернутися на службу за спрощеним алгоритмом.

Зазначається, що після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через «Армія+». Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.

Термін бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня. До цієї дати підприємствам необхідно підтвердити критичність і повторно забронювати робітників. Зробити це можна через портал «Дія».

«Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», – сказав Денис Шмигаль.

Після оновлення статусу критичності, підприємства до 1 квітня зможуть без затримки бронювати працівників.

Тарифи на комуналку

Тарифи на електроенергію

З 1 березня 2025 року вартість електроенергії для населення залишиться незмінною – 4,32 грн за 1 кВт-год. Власники двозонних лічильників продовжать користуватися зниженим нічним тарифом: з 23:00 до 07:00 електроенергія коштуватиме 2,16 грн за 1 кВт-год.

Для споживачів з електроопаленням, які використовують до 2000 кВт-год на місяць, діє пільговий тариф – 2,64 грн/кВт-год. Якщо ж споживання перевищує цей ліміт, решта електроенергії оплачується за повним тарифом.

Тарифи на газ

Ціна на газ для населення залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Для більшості українців, які є клієнтами «Нафтогазу України», фіксований річний тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Після завершення воєнного стану підвищення тарифів на газ залишатиметься забороненим ще протягом пів року.

Тарифи на водопостачання

Для більшості споживачів тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у березні не зміняться. Питання про можливе підвищення цін на централізоване водопостачання та водовідведення все ще знаходиться на стадії обговорення.

Формування цін контролює НКРЕКП, проте місцева влада в окремих громадах може ухвалювати рішення про підвищення тарифів без погодження з регулятором.