Прокурори, які вляпалися в «інвалідний» скандал, отримують… солідні виплати

На початку цього року близько десяти прокурорів Хмельниччини задекларували виплати від 220 тис. грн до 710 тис. грн

Близько десяти прокурорів Хмельниччини, які восени минулого року засвітилися в «інвалідному» списку, на початку 2025 року отримали значні виплати. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати».

Сотні тисяч гривень задкеларували:

колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який у січні одержав 710 тис. грн заробітної плати;

керівник Волочиської окружної прокуратури Сергій Стецюк – 627,4 тис. грн;

начальник відділу в обласній прокуратурі Сергій Нагребецький – 614,8 тис. грн,

прокурори Ігор Барахтенко – 506,6 тис. грн, Олег Львовський – 497,9 тис. грн, Олег Козлюк – 201,4 тис. грн, Микола Максимчук – 383,4 тис. грн і Віталій Прокопчук – 221,6 тис. грн.

«Так складається, що у нас на роботі немає можливості використати повну щорічну відпустку. Тому з роками ці дні накопичуються. І коли прокурор надумав звільнятися або йти на пенсію, то всі дні невикористаних відпусток йому компенсуються. Вже у деклараціях це відображається як заробітна плата», – пояснює «Главкому» джерело в облпрокуратурі природу солідних виплат.

Крім цього, у відповіді на запит «Главкома» начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Хмельницької обласної прокуратури В’ячеслав Кобрін повідомив: Олег Львовський більше не працює у прокуратурі, оскільки написав заяву на звільнення за власним бажанням. Те ж саме стосується ще одного вже колишнього прокурора Олега Козлюка.

Водночас у судовому реєстрі є згадка, як у 2017 році прокурор Стецюк переконував суди, що місцевий Пенсійний фонд має взяти до уваги його інвалідність і по-новому перерахувати виплати, відштовхуючись від закону про прокуратуру. Також у матеріалах справи було сказано, що восени 2016 року прокурор отримав інвалідність II групи. Як підрахував «Главком», протягом 2016-2023 років Сергій Стецюк задекларував 1,35 млн грн пенсійних виплат.

До слова, з 2017 року Олексій Олійник, обіймаючи прокурорські посади, одержав ще й понад 1,5 млн грн пенсійних виплат. За інформацією пресслужби облпрокуратури, Олійник звільнився з органів прокуратури наприкінці січня 2025 року.

Як повідомляв «Главком», прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За даними слідства, за чотири дні прокурор зробив собі ІІ групу інвалідності безтерміново.

Загалом, за чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат. 15 листопада 2024 року Центральна МСЕК скасувала групу інвалідності уманському прокурору. Як свідчать пояснення голови Центральної МСЕК, після вивчення медичної документації Тараса Горобця члени Центральної МСЕК виявили: ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності. Відповідно, члени медкомісії одностайно проголосували за скасування інвалідності уманському прокурору.