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У квітні відбудеться підвищення пенсій для певної категорії українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У квітні відбудеться підвищення пенсій для певної категорії українців
Відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів
фото з відкритих джерел

Підвищення пенсії буде залежати від однієї умови

У квітні в Україні відбудеться підвищення пенсій, проте воно торкнеться лише окремої категорії пенсіонерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар в rbc.ua першої заступниці міністра соціальної політики України Дарії Марчак.

«Є також категорія осіб, які є пенсіонерами, але ще продовжують працювати. І для таких пенсіонерів з квітня відбудеться перерахунок пенсії. Це також буде відбуватися автоматично», – зауважила Марчак.

Заступниця міністра соціальної політики підкреслила, що перерахунок означає, що пенсія обраховується як добуток пенсійних прав: «І ми перерахуємо пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також буде впливати на їхні розміри пенсії».

Водночас зазначається, що підвищення пенсії буде залежати від того, скільки місяців ви працюєте і який розмір внесків ви сплачуєте.

«Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним», – наголосила перша заступниця міністра.

Нагадаємо, з 1 березня відбудеться індексація пенсій для понад 10 млн українців. Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тис. потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.

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Теги: пенсія пенсіонери Пенсійний фонд Міністерство соціальної політики Україна українці

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