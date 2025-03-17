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Які галузі сплачують найбільше податків до держбюджету? Дані Податкової

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Які галузі сплачують найбільше податків до держбюджету? Дані Податкової
фото: bank.gov.ua/НБУ

Найбільша частка у сплаті податків припала на гуртову та роздрібну торгівлю

Найбільшу частку податків до бюджету з початку року сплатили підприємства гуртово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу.

За січень–лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до держбюджету припадає на суб'єктів господарювання у наступних галузях економіки:

  • «Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 19,3%;
  • «Переробна промисловість» – 17,6%;
  • «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 13,1%;
  • «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 6,2%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні–лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

  • «Переробна промисловість» – зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн;
  • «Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – зростання на 34,7 %, або +13,8 млрд грн;
  • «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – зростання на 36,2 %, або +9,7 млрд грн;
  • «Професійна, наукова та технічна діяльність» – зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд грн.
Які галузі сплачують найбільше податків до держбюджету? Дані Податкової фото 1
фото: tax.gov.ua/ДПС

Нагадаємо, Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн – рекордну суму податків фінустанови за 2024 рік.

Як повідомлялося, у мережі поширилися інформація про те, що Мінфін планує підвищення податків для ФОП. Однак ця інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер.

До слова, понад $200 млн коштуватиме проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні.

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Теги: податки торгівля бізнес Державна податкова служба

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