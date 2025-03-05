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Німеччина видала Україні колишнього високопосадовця Податкової служби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Німеччина видала Україні колишнього високопосадовця Податкової служби
Експосадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем та підробленні документів
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Підозрюваний понад два роки перебував у міжнародному розшуку

Німеччина видала Україні ексзаступника керівника управління податкової служби, який понад два роки перебував у розшуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишній заступник керівника Головного управління Державної податкової служби разом з колегами ініціював проведення позапланової перевірки полтавського підприємця.

Співробітники Нацполіції України передали підозрюваного слідчим Державного бюро розслідувань
Співробітники Нацполіції України передали підозрюваного слідчим Державного бюро розслідувань
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Вони сфальсифікували акт перевірки і внесли до нього неправдиві відомості. Надалі вони надіслали на адресу підприємця податкове повідомлення-рішення із заниженою сумою податку на додану вартість, та заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату. Завдяки таким махінаціям підприємець не перерахував до бюджету майже 1,3 млн грн податків», – йдеться в дописі.

Як зазначають правоохоронці, посадовець виїхав за межі України, дізнавшись про здійснення досудового розслідування, аби уникнути кримінальної відповідальності. У серпні 2023 року його було оголошено у міжнародний розшук.

Правоохоронні органи Федеративної Республіки Німеччина затримали підозрюваного у грудні 2024 та передали в Україну. На міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області співробітники Нацполіції України передали підозрюваного слідчим Державного бюро розслідувань.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби. 

До слова, ексдиректор державного заводу «Жовтневий спиртзавод» на Полтавщині отримав підозру через ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн.

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Теги: Полтавщина Державна податкова служба Офіс Генерального прокурора Німеччина екстрадиція

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