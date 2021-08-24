Зеленський відзначив почесним найменуванням підрозділи української армії

Загалом було відзначено 14 полків та бригад

Президент України Володимир Зеленський, з нагоди Дня Незалежності, підписав укази щодо присвоєння почесного найменування підрозділам армії. Загалом було відзначено 14 полків та бригад. Про це повідомляє пресслужба президента.

Відповідно до підписаних указів, почесним найменуванням були відзначені:

25 бригада охорони громадського порядку Національної гвардії України – почесне найменування «імені князя Аскольда»;

11 бригада Національної гвардії України – почесне найменування «імені Михайла Грушевського»;

31 окремий полк зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України – почесне найменування «імені гетьмана Михайла Дорошенка»

54 окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування «імені Михайла Тиші»;

302 зенітний ракетний полк Повітряних Сил Збройних Сил України – почесне найменування «Харківський»;

164 радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України – почесне найменування «Слобідська»;

223 зенітний ракетний Теребовлянський полк Повітряних Сил Збройних Сил України - почесне найменування «імені Українських Січових Стрільців»;

138 зенітна ракетна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України – почесне найменування «Дніпровська»;

25 окрема повітрянодесантна Дніпропетровська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України – почесне найменування «Січеславська»;

1 окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – почесне найменування "імені князя Лева»;

101 окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних Сил України - почесне найменування «імені генерал-полковника Генадія Воробйова»;

38 зенітний ракетний полк Сухопутних військ Збройних Сил України - почесне найменування «імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника»;

91 окремий полк оперативного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування «Охтирський»;

138 центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) – почесне найменування «імені князя Володимира Святославича».

Нагадаємо, Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

До слова, Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна має розвивати армію для звільнення окупованих територій.