Порошенко назвав архітектора та замовника справи проти себе

П’ятий президент України запевнив, що йому хочуть помститися

П’ятий президент України Петро Порошенко назвав архітектором справи проти себе Володимира Зеленського, а замовником – Ігора Коломойського. Про це він розповів під час пресконференції у Варшаві.

«За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, усе організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський. Це як помста за «Приватбанк», – пояснив Порошенко.

Очільник «Європейської Солідарності» звернув увагу на те, що, незважаючи на підозри в крадіжці більше 10 млрд доларів, у виведенні й відмиванні коштів, шахрайстві, «Коломойський у нас без підозри, без санкцій, Коломойський у нас дуже активно разом із Зеленським заробляє».

«Pandora Papers – це лише перша серія. Пане Зеленський, чекайте відосік. І це буду робити не я, а найбільші, найкращі міжнародні медіа», – анонсував експрезидент.

Також Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують.

«Не тому, що я такий певний себе, а тому, що не бачу підстав для арешту. Вважаю, що Зеленський собі зробить шкоду, якщо за обставин, які склалися, вдасться до такого заходу», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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