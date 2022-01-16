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    Чи піде влада Зеленського на арешт: Порошенко дав однозначну відповідь

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    Порошенко не бачить підстав для свого арешту - Чи піде влада Зеленського на арешт: Порошенко дав однозначну відповідь
    Порошенко не бачить підстав для свого арешту
    фото: скріншот із відео

    П’ятий президент також наголосив, що повертається боротися за Україну

    П’ятий президент України Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують. Про це він заявив на брифінгу у Варшаві.

    «Не тому, що я такий певний себе, а тому, що не бачу підстав для арешту. Вважаю, що Зеленський собі зробить шкоду, якщо за обставин, які склалися, вдасться до такого заходу», – сказав Порошенко.

    П’ятий президент також наголосив, що повертається боротися за Україну, а не проти Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

    Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко ЗМІ суд санкції Європарламент суддя президент влада
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    Чи піде влада Зеленського на арешт: Порошенко дав однозначну відповідь