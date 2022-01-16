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    Порошенко вважає, що його літак можуть посадити не в «Жулянах»

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    Порошенко не зібрав &laquo;тривожну валізу&raquo; на випадок арешту - Порошенко вважає, що його літак можуть посадити не в «Жулянах»
    Порошенко не зібрав «тривожну валізу» на випадок арешту
    фото: скріншот із відео

    «Вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід Протасевича», – зауважив п’ятий президент

    П’ятий президент України Петро Порошенко не зібрав «тривожну валізу» на випадок арешту. Про це він заявив на брифінгу у Варшаві, відповідаючи на питання кореспондента «Главкома».

    «Я не зібрав, не збираю, і збирати не буду. Якщо ти готуєшся до перемоги, буде перемога. І вам не раджу (збирати валізку, – ред.). Мої принципові позиції стосовно Путіна були такі: не бійся Путіна точно, не вір Путіну точно і тримай єдність навколо України. Сьогодні, на жаль, все це відноситься на набагато нижчу позицію до Зеленського: не бійтеся Зеленського, не вірте Зеленському і тримайте єдність демократичної опозиції», – зауважив Порошенко.

    Очільник «Європейської Солідарності» також зауважив, що літак, на якому він прибуде в Україну, можуть посадити не в Жулянах. Такий сценарій цілком імовірний.

    «Вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід Протасевича. Але дуже сподіваюся, що такого не трапиться», – сказав Порошенко.

    Нагадаємо, Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко ЗМІ суд санкції Європарламент літак суддя президент влада
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    Порошенко вважає, що його літак можуть посадити не в «Жулянах»