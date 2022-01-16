Порошенко вважає, що його літак можуть посадити не в «Жулянах»
«Вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід Протасевича», – зауважив п’ятий президент
П’ятий президент України Петро Порошенко не зібрав «тривожну валізу» на випадок арешту. Про це він заявив на брифінгу у Варшаві, відповідаючи на питання кореспондента «Главкома».
«Я не зібрав, не збираю, і збирати не буду. Якщо ти готуєшся до перемоги, буде перемога. І вам не раджу (збирати валізку, – ред.). Мої принципові позиції стосовно Путіна були такі: не бійся Путіна точно, не вір Путіну точно і тримай єдність навколо України. Сьогодні, на жаль, все це відноситься на набагато нижчу позицію до Зеленського: не бійтеся Зеленського, не вірте Зеленському і тримайте єдність демократичної опозиції», – зауважив Порошенко.
Очільник «Європейської Солідарності» також зауважив, що літак, на якому він прибуде в Україну, можуть посадити не в Жулянах. Такий сценарій цілком імовірний.
«Вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід Протасевича. Але дуже сподіваюся, що такого не трапиться», – сказав Порошенко.
Нагадаємо, Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.
Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.
ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.
Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.