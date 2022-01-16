Порошенко вважає, що його літак можуть посадити не в «Жулянах»

«Вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід Протасевича», – зауважив п’ятий президент

П’ятий президент України Петро Порошенко не зібрав «тривожну валізу» на випадок арешту. Про це він заявив на брифінгу у Варшаві, відповідаючи на питання кореспондента «Главкома».

«Я не зібрав, не збираю, і збирати не буду. Якщо ти готуєшся до перемоги, буде перемога. І вам не раджу (збирати валізку, – ред.). Мої принципові позиції стосовно Путіна були такі: не бійся Путіна точно, не вір Путіну точно і тримай єдність навколо України. Сьогодні, на жаль, все це відноситься на набагато нижчу позицію до Зеленського: не бійтеся Зеленського, не вірте Зеленському і тримайте єдність демократичної опозиції», – зауважив Порошенко.

Очільник «Європейської Солідарності» також зауважив, що літак, на якому він прибуде в Україну, можуть посадити не в Жулянах. Такий сценарій цілком імовірний.

«Вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід Протасевича. Але дуже сподіваюся, що такого не трапиться», – сказав Порошенко.