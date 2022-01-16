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    Пресконференція Петра Порошенка у Варшаві (відео)

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    Порошенко вийшов до ЗМІ напередодні свого повернення в Україну 17 січня - Пресконференція Петра Порошенка у Варшаві (відео)
    Порошенко вийшов до ЗМІ напередодні свого повернення в Україну 17 січня
    фото з відкритих джерел

    Порошенко вийшов до ЗМІ напередодні повернення в Україну

    У Варшаві пройшла пресконференція п’ятого президента Петра Порошенка. Він вирішив поспілкуватися зі ЗМІ напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

    Петро Порошенко відповів на запитання іноземних, польських та українських журналістів, зокрема «Главкома» на 42 хвилині відео.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: ЗМІ суд санкції Європарламент суддя влада
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    Пресконференція Петра Порошенка у Варшаві (відео)