Пресконференція Петра Порошенка у Варшаві (відео)
Порошенко вийшов до ЗМІ напередодні повернення в Україну
У Варшаві пройшла пресконференція п’ятого президента Петра Порошенка. Він вирішив поспілкуватися зі ЗМІ напередодні свого повернення в Україну 17 січня.
Петро Порошенко відповів на запитання іноземних, польських та українських журналістів, зокрема «Главкома» на 42 хвилині відео.
Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.
ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.
Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.