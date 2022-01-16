Порошенко екстрено звернувся до журналістів

Порошенко попросив усіх зібратися в аеропорту раніше

Петро Порошенко під час пресконференції звернувся до журналістів та попрохав їх зібратися у «Жулянах» раніше, до його прильоту. Своє прохання він пояснив можливими провокаціями та скупченням людей.

«Не впевнений, що там можна буде легко зібратися. Цій владі не можна довіряти», – застеріг Порошенко і вказав, що може трапитися так, що їх не допускатимуть до літака.

Порошенко звернувся також і до пасажирів рейсу, яким він летітиме та заздалегідь вибачився за можливі незручності. Він застеріг, що влада може використати можливі складнощі для пасажирів аеропорту як складову його дискредитації.

«Чи посадять літак в Жулянах? Я думаю, що все буде добре. Це вони вагнерівців не могли посадити. Так, можуть», – зауважив п’ятий президент.

Порошенко має прилетіти о дев‘ятій годині ранку до аеропорту «Жуляни», де його будуть зустрічати прибічники, патріоти та журналісти.

Також Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують. Про це він заявив на брифінгу у Варшаві.

«Не тому, що я такий певний себе, а тому, що не бачу підстав для арешту. Вважаю, що Зеленський собі зробить шкоду, якщо за обставин, які склалися, вдасться до такого заходу», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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