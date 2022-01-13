Коли влада перестане називати ворогом Порошенка, а не Путіна?

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Західні партнери щодня посилають чіткі сигнали підтримки України

Заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд, яка дуже добре обізнана з ситуацією в Україні, попередила, що Росія має серйозні плани внутрішньої дестабілізації України.

«Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію».

Тим часом, як Україна прагне мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.

На фоні цих жорстких заяв американських високопосадовців про стотисячну армію біля наших кордонів надто безпечними виглядають відосики української влади про «дякую», пустопорожні тексти про зустріч радників нормандського формату і обіцянки збільшити військовим зарплати лише в 2023 році.

Очевидно, що між дипломатичними рядками пані Нуланд про демократичну і європейську Україну, яку прагне будувати суспільство, чітко читаються сигнали до української влади – не відступати від принципів демократії і європейських цивілізованих правил.

Очевидно, під цим мається на увазі і повага до прав і свобод громадян, до опозиції, яку зараз переслідує влада.

Наші американські і європейські партнери, які щодня посилають чіткі сигнали підтримки України, чекають, що і сама Україна буде протистояти зовнішнім викликам.

Для цього потрібна єдність, а не протистояння.

Цікаво, чи почують ці сигнали на Банковій, де продовжують називати ворогом Порошенка, а не Путіна.

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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