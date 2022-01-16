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    Порошенко назвав двох головних людей Януковича, які впливають на Зеленського

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    Порошенко висловив упевненість, що демократію в Україні знівелювати не вдасться - Порошенко назвав двох головних людей Януковича, які впливають на Зеленського
    Порошенко висловив упевненість, що демократію в Україні знівелювати не вдасться
    фото: скріншот із відео

    Татаров та Смирнов – посадовці часів Януковича та знайомі з його схемами усунення політичних опонентів

    Сценарій, коли можна усунути політичного опонента, запроторивши його до в’язниці, може видаватися привабливим Володимиру Зеленському. Адже його вже реалізовували в Україні, саме так Віктор Янукович вчинив із Юлією Тимошенко. Про це п’ятий президент України Петро Порошенко заявив на брифінгу у Варшаві. Він також наголосив, що в оточенні Зеленського нині є досить посадовців, що знайомі зі схемами часів Януковича.

    «Зеленського оточують люди, які дуже обізнані у реалізації цих сценаріїв. І пан Смирнов, і пан Татаров, який є заступником голови Офісу президента», – сказав Порошенко.

    Очільник «Європейської Солідарності» також наголосив, що Зеленський «намагається перетворити час після Революції Гідності в революцію негідності, і в такий спосіб намагається поховати декомунізацію, українізацію та все інше».

    Однак Порошенко висловив упевненість, що демократію в Україні знівелювати не вдасться.

    Також Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують.

    «Не тому, що я такий певний себе, а тому, що не бачу підстав для арешту. Вважаю, що Зеленський собі зробить шкоду, якщо за обставин, які склалися, вдасться до такого заходу», – сказав Порошенко.

    Нагадаємо, Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

    Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко ЗМІ Віктор Янукович суд санкції Європарламент суддя президент влада час
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    Порошенко назвав двох головних людей Януковича, які впливають на Зеленського